إصابة 3 من أسرة واحدة في حريق التهم حظيرة مواشي بأسيوط

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة اليوم الجمعة، في اندلاع حريق بحظيرة مواشي بقرية عرب القداديح في أبنوب بأسيوط.

تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف للسيطرة على الحريق، وبالمعاينة الأولية تبين نشوب حريق في حوش مواشى نتيجة ماس كهربائى، وأسفر الحريق عن إصابة "محمد. ف"و"هديه. م. ف" و"علاء. م. ف" مصابين بحروق في الجسم .

تم نقلهم بمعرفة الأهالي للمركز الطبى بأبنوب، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.