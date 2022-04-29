جهاد مخاليف: السيسي دائمًا يصف المرأة بـ عظيمات مصر

قالت جهاد عاطف مخاليف أمينة المرأة فى القبائل العربية والمصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أهمية تمكين المرأة، والرئيس دائمًا يصف المرأة بـ عظيمات مصر.

وأضافت، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن المرأة المصرية تم تفصيل قوانين لها فى الماضي، ولكن كانت غير مناسبة، ولذلك هناك قوانين تمت فى الفترة الأخيرة هى على مسافة بين الجميع فى المجتمع، وهناك قوانين تكون فى صالح المرأة أكثر من الرجل.

ولفتت إلى أن هناك قوانين جعلت المرأة تتجرأ على أتخاذ أشياء، له تأثير على الأسرة المصرية، موضحة أنه لـأسباب ليس مقنعة تتخذ المرأة قرار الخلع.