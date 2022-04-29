سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

آخر جمعة في رمضان .. يطلق البعض على آخر جمعة في رمضان مسمى الجمعة اليتيمة أو الجمعة الحزينة ، وقالت الدكتورة فتحية الحنفي ، أستاذ الفقه ب جامعة الأزهر، إنه لا يوجد شرعًا ما يسمى بـ«الجمعة اليتيمة»، منوهة بأنها ما هي إلا عادات توارثوها ولكن لا يوجد في الشرع ما يسمى بذلك.

وأوضحت «الحنفي» لـ«صدى البلد» أن بعض المسلمين يطلقون على الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك عدة تسميات، ولكن يبقى أشهرها «الجمعة الحزينة» أو «الجمعة اليتيمة» في إشارة من البعض بأن لا تتكرر مرة أخرى في شهر رمضان المبارك، مشددة على أنه لا فرق بين الجمعة الأولى والثانية والثالثة من شهر رمضان الكريم.

لا أصل لها



وذكر العلماء أن آخر جمعة في رمضان ليس لها خصوصية عن باقي أيامه شهر رمضان المبارك، ولا يتعلق بها شيء من أمر شفاء الأمراض، كما يعتقدون في الجمعة اليتيمة، ولا شيء من خصوصيات العبادة كذلك.



ولمتابعة ومعرفة سر الجمعة الأخيرة اليتمية أو الحزينة في رمضان .. تابع الفيديو جراف التالي: