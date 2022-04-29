برلماني سابق: قوانين المرأة الصادرة مؤخرا عادلة

قال عاطف مخاليف عضو مجلس النواب السابق، إن المرأة فى المجتمعات العربية، فى الماضي كانوا ينظرون لها على أنها شئ مهمل، وأنها ربة منزل فقط.

وأضاف مخاليف، خلال برنامج علامة استفهام، أن المجتمعات الغربية كانت تنظر لـ المرأة على أنها عنصر يوازى الرجل، ولذلك المجتمعات الغربية تقدمت علينا بكثير.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة بالدول العربية حصلت المرأة على معظم حقوقها، وتم وضع قوانين لها عادلة، مؤكدًا أن القوانين التى تتم لـ المرأة تكون منصفة للمرأة.

وأشار إلى أن المرأة مازالت الكائن الأضعف، رغم القوانين التى تمت من أجلها، وأكد أن نظرة المجتمع لـ المرأة تتغير، وأصبحت المرأة موجودة فى كل شئ بالدولة.

وأوضح أنه يجب وضع قوانين ملزمة، بجانب قوانين الأحوال الشخصية، لمواجهة المشكلات الموجودة فى المحاكم.