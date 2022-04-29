عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بطوخ في القليوبية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شخصان مصرعهما أسفل عجلات القطار بالقليوبية، حيث صدمهما القطار أثناء عبورهما مزلقان قرية بلتان بطوخ.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وجارى تجميع أشلاء الجثتين ونقلها إلى المستشفى.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا بمصرع شخصين اثر حادث قطار بطوخ.

وتبين أنه أثناء عبور شخصين مزلقان بلتان صدمهما احد القطارات مما أدى إلى وفاتهما وجارى الانتهاء من تجميع أشلاء الجثتين.

من ناحية أخرى تمكنت مباحث التموين بمديرية تموين القليوبية من شن حملة تموينية مكبرة استهدفت الاسواق ومخازن السلع ومصانع تعبئة المواد الغذائية حيث تم ضبط ثلاجتين لحفظ السلع بهما سلعا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الادمى وضبط مصنع حلويات لم يضع اسعار على المنتجات وتحررت المحاضر اللازمة واخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم .

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد قيام حملة بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطرى لضبط الأسواق تزامنا مع عيد الفطر اسفرت الحملة عن ضبط ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بهما نحو 2,71 طن مقطعات لحوم بدون مستندات مجهولة المصدر و 2,2 طن كبدة مجمدة و مصنعات لحوم  بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحية المضبوطات للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع حلويات يقوم بإنتاج مخبوزات وعدم وضع أسعار عليها للجمهور حيث تم ضبط6,350 طن "دقيق أبيض و سكر حر و 1,160 طن مخبوزات معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، و 6 ماكينة خط إنتاج وتعبئة.

القليوبية مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية مباحث التموين المواد الغذائية تموين القليوبية أسفل عجلات القطار ضبط مصنع حلويات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

بعد أيام من الاستقرار.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب| 13 جنيه زيادة

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021-2022

استعدادا للخروجات .. تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر

هدايا السيسي للمصريين قبل عيد الفطر .. 13 قرارا رئاسيا لدعم الاقتصاد

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

موضوعات متعلقة

ضبط 13 طن سلع غذائية ولحوم مجمدة مجهولة المصدر في القليوبية

إصابة 10 أشخاص في حادثي تصادم على الطريق الزراعي بـ القليوبية

مصرع حداد في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في القليوبية

ترشيحاتنا

مفاجأة.. سفير إسرائيلي سابق يقاتل مع المرتزقة في أوكرانيا

سخر من كلوب.. جوارديولا مهنئا صلاح بجائزة الأفضل: لا عزاء لدي بروين

نشرة البرلمان| 3 حالات تعفيك من تقديم الإقرارات الضريبية ..و معاش بنسبة 80% من الأجر تعويض إصابة العمل

نشرة المرأة والصحة| أعراض صداع كورونا وكيفية علاجه.. أضرار الإفراط في تناول الكحك.. أسباب الإصابة بـ النحافة

كندا تقر قانوناً جديدا ضد مرتكبي الجرائم على القمر وفي الفضاء

استعدادا للخروجات .. تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

فيديو

عمرو مصطفى يكشف وصية والدته له وسر غضبه من عمرو دياب

كارثة| حواوشي بخلطة كراتين البيض يملأ معدة المصريين

فيلم أحمد حلمي بـ 40 جنيها.. الثقافة تجذب الجمهور للسينما في العيد

ماذا قالت نيللي مقدسي عن إليسا وعقدة الزواج وعمليات التجميل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ