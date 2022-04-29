مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بطوخ في القليوبية

لقى شخصان مصرعهما أسفل عجلات القطار بالقليوبية، حيث صدمهما القطار أثناء عبورهما مزلقان قرية بلتان بطوخ.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وجارى تجميع أشلاء الجثتين ونقلها إلى المستشفى.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا بمصرع شخصين اثر حادث قطار بطوخ.

وتبين أنه أثناء عبور شخصين مزلقان بلتان صدمهما احد القطارات مما أدى إلى وفاتهما وجارى الانتهاء من تجميع أشلاء الجثتين.

من ناحية أخرى تمكنت مباحث التموين بمديرية تموين القليوبية من شن حملة تموينية مكبرة استهدفت الاسواق ومخازن السلع ومصانع تعبئة المواد الغذائية حيث تم ضبط ثلاجتين لحفظ السلع بهما سلعا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الادمى وضبط مصنع حلويات لم يضع اسعار على المنتجات وتحررت المحاضر اللازمة واخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم .

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد قيام حملة بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطرى لضبط الأسواق تزامنا مع عيد الفطر اسفرت الحملة عن ضبط ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بهما نحو 2,71 طن مقطعات لحوم بدون مستندات مجهولة المصدر و 2,2 طن كبدة مجمدة و مصنعات لحوم بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحية المضبوطات للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع حلويات يقوم بإنتاج مخبوزات وعدم وضع أسعار عليها للجمهور حيث تم ضبط6,350 طن "دقيق أبيض و سكر حر و 1,160 طن مخبوزات معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، و 6 ماكينة خط إنتاج وتعبئة.