موعد أذان الفجر 29 رمضان .. ليلة قدر أدركها بهذا الدعاء

موعد أذان الفجر 29 رمضان .. يبحث الكثيرون عن موعد أذان الفجر 29 رمضان، خاصة مع دخول منتصف ليل القاهرة وخواتيم العشر الأواخر من رمضان بآخر ليلة وترية من الشهر المبارك، لذا ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يدرك هذه الليلة بهذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحين موعد أذان الفجر لعلها تكون ليلة القدر.

قيام الليل

موعد أذان الفجر 29 رمضان

ويحين موعد أذان الفجر 29 رمضان 1443هـ في تمام الساعة 3.40 صباحاً، وقبل دخول هذا الموعد ردد دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي أخبرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قال عليه الصلاة والسلام:" اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني".

وكن على يقين بأن الدعاء هو عبادة مقبولة إذا ما حرص المسلم على أن يلجأ إلى ربه في تذلل وتضرع وخشوع موقناً بأنه لا ملاذ ولا ملجأ في هذا الكون إلا إليه، وهو كما أخبر الحق سبحانه وتعالى عبادة لا يستكبر عنها إلا هالك، وهو سبحانه القريب المجيب الذي لا يكل ولا يمل ولا حدود لعطاءه ولا حصر لنعمه ولا معجز لقدرته، فمهما بلغت بك المسائل فكن على يقين بأن الحق سبحانه وتعالى أمره بين الكاف والنون.

ولعل أفضل دعاء ليلة القدر ، ذلك الدعاء الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأم المؤمنين، وللمؤمنين من بعدها في ليلة القدر، وهو دعاء جامع، فيه الثناء على الله تعالى، والتذلل وطلب الصفح والمغفرة، وهذا الحال الذي يناسب ليلة القدر، كما أنه يمكن أن يدعو الإنسان بما شاء فيها، ولاسيما ما كان يقوله النبي صلى الله عليه في تهجده في الليل.

ومنه ما ورد عن عائشة قالت: "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»، وليدع العبد ربه أن يلطف به بما يقدر عليه في هذه الليلة، وأن ييسر له الهدى والتوفيق، وأن يقيه المهالك والمساوئ من أمور الدنيا والآخرة.

التضرع لله

موعد أذان الفجر 29 رمضان

واعلم أن للذكر بعد صلاة الفجر من الأمور العظيمة فقد رد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أحاديث نبوية كثيرة تشير إلى فضل التعبد بعد أداء صلاة الفجر، وأهمها ما ورد في الحديث: «مَن صلى الفجرَ في جماعةٍ، ثم قَعَد يَذْكُرُ اللهَ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، ثمّ صلى ركعتينِ، كانت له كأجرِ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ تامَّةٍ ، تامَّةٍ ، تامَّةٍ»، [صحيح].

الذكر عقب الصلاة من الأمور المطلوبة شرعًا؛ وذلك للأمر الرباني بالذكر عقب الصلاة في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: 103].

وأفادت السنة ذلك أيضًا في أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع منه متعددة، عن أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق

، وأجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة. انظر: "الأذكار" للإمام النووي (ص: 70، ط. دار الفكر).

ومن الذكر بعد الصلاة ما رواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ»، ومنه أيضا ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير".

وما رواه مسلم أيضًا عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا، وقال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ».

وأيضا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

كما روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

وكذلك ما رواه الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة".

ليلة القدر

دعاء ليلة القدر المستجاب

اللهم أغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.

سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين.

اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، واحساني في عليين وإساءتي مغفورة.

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير مما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم إني أسألك في ليلة القدر، فلا تردني خائبا، فلا خاب من أنت مولاه، أسعد قلوب أصدقائي، وأعطهم ما يتمنون، وأقر عيونهم بما يحبوا، ولا تسلبهم نعمة قط، وعطر صدورهم بالإيمان والقران، وارزقهم الخلود في الجنان.

يا عزيز يا غفور، اللهم اجعل خاتمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من جمعها وقرأها وكتبها وسمعها، وأمن على دعائها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إن كانت ليلة القدر اكتب لي سعادة لا نهاية لها وفرج همي ويسر أمري ولا تجعل في حياتي ما يحجب رزقي.

أسأل الله العظيم بكل ما تحمله هذه الساعات من بركة وفضل أن يجعلنا من أسعد السعداء ويتم علينا النعمة والهناء والصحة والشفاء ويحفظنا من كل سوء ومكروه ويرزقنا من خير الدنيا والآخرة ويرضى عنا رضا ليس بعده إلا الجنة اللهم بلغني وأحبتي ليلة القدر يا رب.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلم.

إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجد علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم

اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه

اللهم أسكنا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن للمقصرين.

إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر

اللهم عوضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر.

اللهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تسلم عليهم الملائكة

اللهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.