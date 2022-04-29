ألعاب نارية وعروض مسرحية.. السعودية تعلن برنامج احتفالات عيد الفطر

أطلقت هيئة الترفيه السعودية، برنامج احتفالات العيد لهذا العام والذي سيبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك ويستمر حتى السادس من شوال في مختلف مناطق المملكة.





وستنطلق الألعاب النارية احتفالاً بالعيد في مختلف المناطق في التاسعة مساءً باستثناء مدينة جدة التي ستنطلق فيها في التاسعة والنصف، إلى جانب 14 عرضًا مسرحيًّا تضم نخبةً من ممثلي الوطن العربي، و14 حفلةً غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مدن مختلفة من البلاد، في خطوة تسعى من خلالها الهيئة إلى زيادة مظاهر الفرح والسعادة التي ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة.



وفي الوقت ذاته، كشفت «هيئة الترفيه» عن هوية «برنامج احتفالات العيد» تحت شعار «أحلى عيدية»، وذلك لضمان التكامل والتوافق في جميع استخداماتها، حيث صممت عناصرها لتعكس أجواء احتفالات العيد من الفعاليات الترفيهية وعروض الألعاب النارية التي ستغطي مناطق السعودية، واستلهمت عناصر الشعار المتناغمة بالألوان المبهجة والألعاب النارية، من مظاهر الفرح والسعادة التي ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة.



ودعت الهيئة الراغبين في الاطلاع على دليل الفعاليات أو استخدام الهوية الخاصة بـ«برنامج احتفالات العيد»، إلى زيارة منصة «عيشها».