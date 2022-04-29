عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ألعاب نارية وعروض مسرحية.. السعودية تعلن برنامج احتفالات عيد الفطر

برنامج العيد
برنامج العيد

أطلقت هيئة الترفيه السعودية، برنامج احتفالات العيد لهذا العام والذي سيبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك ويستمر حتى السادس من شوال في مختلف مناطق المملكة.
 

txt

السعودية.. إقامة صلاة العيد في الجوامع غير المكشوفة بسبب المناخ

txt

ثاني أيام العيد.. تفاصيل حفل محمد رمضان في السعودية


وستنطلق الألعاب النارية احتفالاً بالعيد في مختلف المناطق في التاسعة مساءً باستثناء مدينة جدة التي ستنطلق فيها في التاسعة والنصف، إلى جانب 14 عرضًا مسرحيًّا تضم نخبةً من ممثلي الوطن العربي، و14 حفلةً غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مدن مختلفة من البلاد، في خطوة تسعى من خلالها الهيئة إلى زيادة مظاهر الفرح والسعادة التي ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة. 

وفي الوقت ذاته، كشفت «هيئة الترفيه» عن هوية «برنامج احتفالات العيد» تحت شعار «أحلى عيدية»، وذلك لضمان التكامل والتوافق في جميع استخداماتها، حيث صممت عناصرها لتعكس أجواء احتفالات العيد من الفعاليات الترفيهية وعروض الألعاب النارية التي ستغطي مناطق السعودية، واستلهمت عناصر الشعار المتناغمة بالألوان المبهجة والألعاب النارية، من مظاهر الفرح والسعادة التي ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة.

ودعت الهيئة الراغبين في الاطلاع على دليل الفعاليات أو استخدام الهوية الخاصة بـ«برنامج احتفالات العيد»، إلى زيارة منصة «عيشها».

عيد الفطر شوال المملكة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

زكاة الفطر 2022 .. مقدارها وخطأ يجعلها مرفوضة احذره

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021-2022

بعد أيام من الاستقرار.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب| 13 جنيه زيادة

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

استعدادا للخروجات .. تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر

موضوعات متعلقة

الأكبر على الإطلاق.. علماء يكتشفون حفرية ديناصور من «الميجارابتور» المفترس

كندا تقر قانوناً جديدا ضد مرتكبي الجرائم على القمر وفي الفضاء

تزن 15 قيراطاً.. بيع أكبر ماسة زرقاء بالعالم مقابل 57 مليون دولار

على عمق 700 متر تحت الأرض.. الصين تبني قاعدة تجارب نيوترينو عملاقة

"الدواء" تحذر: مواد خطيرة مخفية في المكملات الغذائية

حالة نادرة.. تضخم قلب رجل ليملأ صدره بالكامل

بحلول عام ٢٠٥٠.. الأعاصير المدمرة تتضاعف في جميع مناطق العالم

بينها السلاحف والتماسيح.. خمسة أنواع من الزواحف مهددة بالانقراض حول العالم

ترشيحاتنا

الحبس 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.. القانون يردع المتحرشين في العيد

الأوقاف: 600 ساحة جاهزة لاستقبال المصلين في عيد الفطر المبارك

إجازتك عندنا.. انطلاق حملة للترويج للسياحة العربية في مصر

محلل سياسي أردني: القمة الثلاثية التي شهدتها القاهرة رسالة لـ إسرائيل

خطيب المسجد الحرام: زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو

لتقيل الوزن في رمضان.. 23 نصيحة لـ علاج النحافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

فيديو

فك أسر الغارمين.. هدايا الرئيس السيسي للمصريين في العيد.. فيديو جراف

عمرو مصطفى يكشف وصية والدته له وسر غضبه من عمرو دياب

كارثة| حواوشي بخلطة كراتين البيض يملأ معدة المصريين

فيلم أحمد حلمي بـ 40 جنيها.. الثقافة تجذب الجمهور للسينما في العيد

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ