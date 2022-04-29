مفتي الجمهورية: الرسول كان رحيما بكل من حوله.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحترم الجار ويوصي به.

وأضاف "شوقي علام"، في حواره مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "مكارم الأخلاق"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "

وتابع أن الرسول كان يشتكي إليه جمل ويعرف من حال الجمل أن صاحبه يحمل عليه ما لا يطيق، فيشتكي إلى الرسول، ويتحدث الرسول مع صاحب الجمل ويتعهد صاحب الجمل ألا يفعل هذا الأمر بعد ذلك".

وأشار: "إذا كان الرسول رحمة لكل هذا الكون وللمخلوقات فنجد أن علاقاته بالجيران على هذا النحو وأكثر".

وأوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،: "الرسول كان رحيما بكل من حولة وبالتالي كانت رحمته تشمل الجار".

