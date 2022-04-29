طعمه خطير.. مفيدة شيحة تقدم طريقة تحضير جيلي الفواكه

عرضت الإعلامية مفيدة شيحة، في البرنامج الرمضاني سكر وشطة، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الجمعة، طريقة عمل جيلي الفواكه.

وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إن جيلي الفواكه نوعا من الأطعمة المحببه للجميع، مضيفة: "طعمه خطير وكل الأطفال والكبار بيحبوه".

المقادير :

2 باكيت جيلي أناناس

2 حبة كيوي مقطع

2 حبة خوخ مقطع

1 حبة تفاح مقطع

نصف كوب توت أحمر

نصف كوب عنب أسود

4 كوب ماء

خطوات التحضير :

يوضع الجيلي في وعاء على النار، ويضاف إليه نصف كمية الماء.

يقلب جيداً حتى يذوب ويبدأ في الغليان.

تضاف باقي كمية الماء ويترك ليهدأ.

توضع الفواكه في بولة كبيرة، وتخلط جيداً.

يوزع خليط الفواكه على قوالب الجيلي، ويصب عليها الجيلي.

توضع في الثلاجة لمدة 3 ساعات وحتى تتماسك.

يوضع طبق التقديم مقلوب فوق قالب الجيلي.

يقلب القالب فوق الطبق، ويترك حتى ينفصل عن القالب.

يقدم بارد.