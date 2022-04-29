مفيدة شيحة تبدع في عمل كبدة ومخ بانيه.. فيديو

عرضت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الرمضاني سكر وشطة، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الجمعة، طريقة عمل كبدة ومخ بانيه على أصولهم.

وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إنها تقدم لكم كبدة ومخ بانيه على أصولهم.



مقادير كبدة بانيه:

كبدة فيليه

فلفل رومي

ثوم

كمون

خل

ردة

زيت

ملح

فلفل أسود.

وطريقة عمل كبدة بانيه :

في الكبة اخلطي الثوم والفلفل الأخضر والخل والكمون والملح والفلفل واضربيها جيدًا.

أحضري وعاءً وضعي به التتبيلة وضيفي الكبدة وتبليها جيدا.

بعد التتبيلة ضعي الكبدة في الردة.

اقلي الكبدة في الزيت حتى تمام النضج

وقدميها ساخنة



مقادير مخ بانيه :

مخ

خل

بصل

كرات

ورق لورا

جزر

قرفة عيدان

حبهان

مستكة

دقيق بيض

لبن

بقسماط

ملح

فلفل أسود

عصير ليمون

ثوم مفروم

فلفل حار

زيت للقلى

فلفل رومي

كمون



