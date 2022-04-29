طقس آخر يومين في رمضان.. انخفاض بدرجات الحرارة وعودة للأجواء الربيعية

حالة الطقس.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة خلال يومي السبت والأحد، أخر يومين في شهر رمضان المعظم، وعودة الأجواء الربيعية، وذلك بعد الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد على جميع الأنحاء خلال ساعات نهار طقس اليوم الجمعة، نتيجة لتعرض البلاد لمنخفض جوي صحراوي.

حالة الطقس

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، خلال أخر يومين في رمضان، غدا السبت وبعد غد الأحد، فإنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتكون حالة الطقس المتوقعة، ليلا خلال أخر يومين في شهر رمضان، لطيفة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدلة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتشهد حالة الطقس أخر يومين في رمضان، نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال أخر يومين في رمضان على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 18

الإسكندرية 24 17

وادي النطرون 33 19

طنطا 33 19

شبين الكوم 33 18

دمنهور 32 18

بلطيم 31 19

مطروح 24 17

السلوم 26 18

سيوة 31 19

بورسعيد 28 17

دمياط 26 19

الزقازيق 33 20

المنصورة 31 22

الإسماعيلية 34 18

السويس 35 19

العريش 30 18

رفح 30 18

رأس سدر 31 18

نخل 33 20

نويبع 34 21

طابا 34 20

كاترين 27 18

الطور 35 19

شرم الشيخ 36 24

الغردقة 35 21

مرسى علم 35 22

الفيوم 35 18

بني سويف 35 20

المنيا 35 20

أسيوط 36 20

سوهاج 40 24

قنا 41 23

الأقصر 41 23

أسوان 43 25

إدفو 43 27

أبو سمبل 43 26

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 39 22

أبو رماد 39 22

حلايب 37 21

رأس حدربة 37 21