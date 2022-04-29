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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن 6 عالميا.. اختيار جامعة الإسكندرية لتقديم برنامج الماجستير في القانون النووي

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية دكتور عبدالعزيز قنصوة

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والجنرال رفايل ماريانو جروسى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برنامج الشراكة بين الجانبين، وذلك فى ختام المؤتمر الدولى للقانون النووى الذي يعقد في الفترة من 25-29 أبريل الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا.

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أعلن الدكتور قنصوه، أن جامعة الإسكندرية تم اختيارها ضمن ستة جامعات على مستوى العالم لتقديم برنامج الماجستير في القانون النووي، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحاً أن البرنامج سيكون متاحاً للطلاب المصريين وعلي المستوي الإقليمي والعالمي من خلفيات أكاديمية متنوعة بما في ذلك القانون والعلوم النووية والهندسة والعلاقات الدولية، وسيتم منح الطالب شهادة فى القانون النووي عليها شعار كل من جامعة الإسكندرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتناول مواد التدريس جوانب مختلفة من القانون النووي مثل الأمان النووي والمسئولية النووية.

وأضاف رئيس الجامعة أنه سيتم التعاون بين الجانبين أيضا فى توفير الدعم الأكاديمي والخبراء فى جميع مراحل البرنامج بما في ذلك التخطيط وتصميم الدورات والمناهج الدراسية والتدريس، كما سيتعاون الجانبين في تنظيم الدورات وورش العمل حول مواضيع القانون النووى، وتقديم المنح الدراسية، وتدريب الطلاب من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن إستضافة عدد من المتدربين للتدريب أيضاً بالوكالة ضمن برنامج التدريب الداخلى للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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