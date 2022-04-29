ملك البحرين وسلطان عمان يتبادلان التهنئة بعيد الفطر في اتصال هاتفي

جرى اتصال هاتفي اليوم بين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.

وتم خلال الاتصال الهاتفي تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وكان قد هاتف سلطان عمان، أمير الكويت نواف الأحمد اتصالا هاتفيا عصر، عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.