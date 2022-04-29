النقض توضح حالات التلبس

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها حالات التلبس.



جاء في حيثيات الحكم أن المادتان ٣١ و١١١ من القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ مفادهما والمستفاد من الجمع بينهما ؟ حالات التلبس واردة على سبيل الحصر بالمادة ٣٠ إجراءات جنائية. عدم جواز التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب. تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير. غير كاف لقيام حالة التلبس. حد ذلك ؟.

حالة التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها، وحرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه. دخول الضابط حانوت الطاعن بعد تلقي نبأ الجريمة من المرشد السري دون مشاهدته يتعامل في النقد الأجنبي معه لا يوفر حالة التلبس مخالفة الحكم هذا النظر وخلو الأوراق من دليل آخر. يوجب النقض والبراءة.