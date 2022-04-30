صناعة البرلمان: الأزمة الاقتصادية العالمية سبب معوقات تمويل التنمية

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن تمويل التنمية يمثل عائقًا أمام خطة 2030، بسبب الظروف والمتغيرات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات العالمية، خاصة الدول النامية.

وأضافت «متى» في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، أن من أسباب معوقات التمويل، الظروف المناخية وتأثيرها على الإقتصاد، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم حاليًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أنه يمكن التغلب على هذه المعوقات من خلال حوافز تشجيعية للمستثمرين وتوطين الصناعات المحلية.

وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بأن التقرير الوطني الطوعي الثاني والثالث لمصر أشار إلى أن تمويل التنمية يمثل تحديًا رئيسيًا يعيق تقدم البلاد في أجندة 2030، كما هو الحال في العديد من الدول النامية، مشيرة إلى تقرير الأونكتاد بوجود فجوة استثمارية في الدول النامية تقدر بحوالي 2.5 تريليون دولار.