مبسوطة أوي.. رضوى حسن تعلق على تجربة القفز بالمظلة ببرنامج "نجوم السماء"

علقت الاعلامية رضوي حسن بعد تجربتها بالقفز بالمظلة لثاني مرة أنها شعرت بالسعادة الشديدة، مشيرة إلى أنها منذ المرة الاولى وهي اتخذت قرار بالتجربة مرة أخرى.

وأضافت "حسن"خلال تجربتها "سكاي دايف"، في برنامج "نجوم السماء"، المذاع على قناة " أون "، من فوق نويبع بالبحر الأحمر، أنها استمتعت تلك المرة عن المرة السابقة بسبب خوفها وقلقها في المرة الاولى في تجربة القفز بالمظلة.

وأوضحت رضوي حسن أن هذه المرة اختلفت في أن الكابتن كان محترف جدا واستطاع ان يقوم بتوصيل المعلومات لي بشكل سهل وبسيط، متابعة "انا حسيت بالسعادة عشان احنا اتجمعنا فوق وسلمنا على بعض ومسكت أيد اللي مشاركة معانا".