الاختيار 3 الحلقة 28.. خيرت الشاطر: مش هنسيب البلد دي إلا بالدم

شهدت الحلقة 28 من مسلسل الاختيار 3، اجتماع مكتب الإرشاد عقب اندلاع مظاهرات 30 يونيو للوصول لحل في الأزمة التي وقعت فيها الجماعة نتيجة تصرفاتهم المسيئة تجاه المصريين وتأزم الموقف.

وقال خيرت الشاطر في كلمته خلال الاجتماع:" مش هنسيب البلد دي إلا بالدم.. ومش هنسيب لهم بعدنا بلد يحكموها أصلا..خليهم يشوفوا العنف على أصوله والسلاح وهو بيحصد في أرواحهم".

وأكد خيرت الشاطر في كلمته التي اتفق عليها المرشد وأعضاء المكتب على ضرورة:" أن كل المسلحين في سيناء والمقرات بتاعتنا لازم يتحركوا ضد أي حركة ضدنا وبعنف.. ده الضمان الوحيد لبقائنا في السلطة.. وإلا هيقولوا إن الجماعة انتهت على إيدينا".

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه .

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.