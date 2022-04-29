اليمن.. الإفراج عن 110 من السجناء المعسرين

أفرجت لجنة مكونة من رئيس نيابة استئناف محافظة تعز اليمنية القاضي محمد سلطان، ومدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي، اليوم، عن 110 من السجناء المعسرين والذين قضوا ثلاثة ارباع المدة.

أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي محمد سلطان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان محافظ تعز نبيل شمسان وجه بتشكيل اللجنة وذلك بناء على توجيهات رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للنيابة العامة والقضاء بالنظر لمعاناة المعسرين والمحكوم عليهم الذين أمضوا ثلثين من مدة سجنهم والإفراج عنهم باستثناء المحكوم عليهم في قضايا القتل والسرقة والإرهاب .

واكد رئيس اللجنة، انه تم الافراج عن 92 سجينا قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها فيما بلغ عدد المعسرين، و 18 سجيناً معسراً ولازالت الإجراءات جارية للافراج عنهم.