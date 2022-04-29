مصر وهولندا تبحثان التعاون الثنائي حول قضايا المياه

التقى السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا، المبعوث الهولندي الخاص للمياه "هينك أوفينك"، حيث تم تناول أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين حول قضايا المياه وتنسيق المواقف والتعاون في المحافل الدولية ذات الصلة.



وحرص السفير المصري على استعراض أولويات رئاسة واستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، ووضع قضايا المياه في القلب من مسائل التغير المناخي، وارتباط ذلك بالأمن الغذائي.



كما تباحث السفير حاتم عبد القادر مع المبعوث الهولندي حول أهم ملفات التعاون الثنائي بين مصر وهولندا في مجال المياه والمشروعات المشتركة بينهما وتبادل الخبرات بين البلدين، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من التعاون مع الجانب الهولندي في مجال إدارة المياه.