النقض توضح دور المدارس الحكومية والتجريبية

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها دور المدارس الحكومية والتجريبية.



جاء في حيثيات الحكم أن المدارس الرسمية الحكومية والمدارس التجريبية الرسمية للغات. مقصودهما. الحوافز المُقررة للعاملين بالمدارس التجريبية الرسمية للغات أداؤها مقابل خدمات تعليمية إضافية خلو لائحة الطاعنة مما يُفيد أنها يؤدي بها ذات الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لمدارس التجريبية لغات أثره عدم استحقاق العاملين بها تلك الحوافز قضاء الحكم المطعون فيه بمساواة المطعون ضدهم بالعاملين بالمدارس التجريبية مخالفة للقانون وخطأ.