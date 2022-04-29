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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مسلسل المداح 2 الحلقة 29.. حمادة هلال يكتشف حل لأزمة الجن في الوادي

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل “المداح _ أسطورة الوادي” الكثير من الأحداث حيث تفاجأ صابر المداح بأخذ عماد “تامر شلتوت” الحاجة صفاء “حنان سليمان” من المنزل بدون علمه.

وسلم عماد “تامر شلتوت” الحاجة صفاء “حنان سليمان” للجنية “مليكة” سهر الصايغ، والتي كشفت لها عن تخلي صابر المداح عنها من أجل حماية نفسه، مؤكدة أنه فضل نفسه عليها، ليذهب صابر المداح لمنزل عماد للبحث عن الحاجة صفاء، إلا أنه سمع أصوات أشباح تطارده، ليخرج من المنزل ويذهب إلى شركة “أبو الخير” كمال أبو رية، ويسأله عن مكان الحاجة صفاء ويهدده داخل مكتبه، ثم يذهب لمكتب عماد للبحث ولكن يخبره الحارس أنه لا يأتي للمكتب منذ مدة كبيرة.

و عبرت هبة “هلا السعيد” شقيقة صابر المداح عن حزنها بعد زواجها من “أبو الخير” كمال أبو رية وابتعادها عن أهلها، بعدها يستعين صابر المداح بصديقه عمرو “عمرو رمزي” لمعرفة مكان الحاجة صفاء، بعد خطف عماد لها، وتعجب عمرو مما فعله عماد بعدما كشف صابر عن تعاونه مع الشياطين ضده، وتوصل له عمرو عن مكان عماد وأرسل له موقعه.

واكتشف صابر المداح، تفاصيل جديدة حول أسطورة الوادي، وهي أنه يوجد بئر في الوادي يعتبر بمثابة الخلاص من أذى الجن والشياطين، إلا أن كل من يحاول الوصول إليه يموت قبل أن يقترب منه و يوجد جبل بقرب هذا البئر.

وذهب صابر المداح لمكان عماد، والذي تتواجد فيه الحاجة صفاء، ليخبره عماد أن ما يفعله ليس بإرادته، و أوصاه على عائلته وكشف له عن حل ما يحدث لهم من الجن قائلا: “الحل في ماية البير يا صابر”، لتبدأ النار في إحراق عماد.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي"

 بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.

مسلسل المداح 2 مسلسل المداح 2 الحلقة 29 حمادة هلال الحلقة 29

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