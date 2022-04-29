نائبة: مبادرة الكشف المبكر عن التوحد استجابة من الحكومة لنبض البرلمان

أشادت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإعلان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، عن بدء وزارة الصحة في دراسة تدشين مبادرة للكشف المبكر عن مرض التوحد في الأطفال من عمر عامين، لافتة الى انها خطوة جادة بشأن التعامل مع المرض.

واضافت سعيد خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أنها تقدمت منذ اكثر من شهر و نصف لسؤال للحكومة عن كيفية تعاملهم مع مرضي التوحد وطريقه دمجهم بشكل سوي و سليم في المجتمع و خصوصا انه لا يوجد أماكن حكومية متعددة لاستقبال مثل هذه الحالات .

وتابعت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان انها تساءلت في طلبها الذي قدمته مسبقا عن ما الذي تقدمه الوزارة من دعم لهـؤلاء الأطفال لتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع بطريقة سوية؟ وهل توجد مناهج دراسية مناسبة لهم؟ وهل يوجد في مدارس الدمج المدرس المؤهل مع هذه الحالات؟ واخصائي نفسي وتخاطبي للتعامل معهم؟ وهل من رقابة للوزارة على المدارس الخاصة التي تقدم هذه الخدمة لهـؤلاء الأطفال؟.

وأضافت النائبة ايرين سعيد ان اتخاذ خطوه جاده للتعامل مع مرضي التوحد وخاصة العمل في تشخيص المرض ، امر بالغ الأهمية لان اول طرق التعامل الصحيح هو تشخيص الحالة حيث كان يعاني الإباء بين أطباء النفسية والعصبية للوصول لتشخيص صحيح للحالة بجانب ان مثل هذه الفحوصات تكلفهم ماديا.

واختتمت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن وجود مثل هذه المبادرة دليل علي استجابة الحكومة لنبض البرلمان و الشارع المصري و تلبيه سريعة لاحتياجاته وأيضا تنفيذ للاستراتيجية التي اطلقها الرئيس بتنمية الأسرة المصرية و التي اهم عناصرها الاطفال.