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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب إزالة التعديات

محافظ الغربية: استعادة 93 قيراطا زراعياً في طنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية خلال الأيام الماضية في إزالة  التعديات على الأراضي الزراعية بكافة مراكز ومدن المحافظة .

و قام مركز ومدينة طنطا بإعادة 93 قيراط من الأرض الزراعية الواقعة بنطاق الوحدة المحلية بصناديد إلى طبيعتها الزراعية بعد إزالة كافة التعديات عليها وحرث التربة وتمهيدها للزراعة، كما شهد مركز المحلة الكبرى  إزالة مخالفة بناء على أرض زراعية في المهد متمثلة في أعمال حفر للأرض تمهيداً للبناء بالوحدة المحلية بشبيش وتم ردم الحفر والإزالة الكلية على الفور .

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وفي سياق متصل شهد حي أول المحلة الكبرى إزالة حالة بناء في المهد عبارة عن شدة خشبية تمهيداً لصب سقف الدور الأرضي بمسطح 140 متر بشارع المنطقة الصناعية من جهة الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، وتمت الإزالة الكلية لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وعرضه على النيابة المختصة، كما تم إزالة مساحة 306 متر بحوض البغازي بقرية المنشأة الجديدة التابعة للوحدة المحلية بمسهله في السنطة بلودر الوحدة المحلية وتمت الإزالة الكلية في المهد.

الغربية محافظ الغربية تعديات إزالة التعديات التعديات على الاراضي الزراعية الأراضى الزراعية الدكتور طارق رحمي

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