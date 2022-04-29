كورونا تهاجم المقاطعة الأكثر ازدحاما بالسكان جنوب الصين.. والسلطات تفرض الإغلاق

سارعت السلطات الصينية في مدينة قوانجتشو الكبرى بجنوب الصين اليوم الجمعة للقضاء على تفشي فيروس كوفيد 19، وفرضت متطلبات الاختبار على وسائل النقل العام ، وإغلاق بعض المناطق ، ونصحت المواطنين بعدم مغادرة المنطقة.

وتكافح الصين حاليًا لاحتواء الفيروس في عدة مدن ، حيث يغلي سكان شنجهاي في ظل إغلاق استمر لمدة شهر ، وأغلقت السلطات في العاصمة بكين الشركات والمجمعات السكنية لقمع تفشي ناشئ.

في مؤتمر صحفي يوم الجمعة ، قالت السلطات الصحية في مدينة قوانجتشو ، إن تفشي المرض تم تتبعه إلى عامل في مطار باييون الدولي بالمدينة ، وإنهم كانوا يتتبعون جهات اتصال وثيقة لمنع انتشار أوميكرون شديد الانتشار.

وقالوا إن 20 حالة كورونا تم اكتشافها من خلال الاختبارات الجماعية في اليوم السابق ، وسيتم إغلاق العديد من مناطق Baiyun و Huadu جزئيًا.

ونصحوا المواطنين بعدم مغادرة المقاطعة، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الصين ، خلال عطلة عيد العمال ، وقالوا إن أولئك الذين يستخدمون وسائل النقل العام سيحتاجون إلى إظهار نتائج اختبار PCR الذي لا يزيد عن 48 ساعة.

تعد عطلة عيد العمال من 30 أبريل إلى 4 مايو أحد أكثر المواسم السياحية ازدحامًا في الصين ، وتتعرض صناعة السفر لخسائر.