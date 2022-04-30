بشار النجار: نحتاج إلى دعم الفن الفلسطيني..ونسعى للخروج من دائرة الإنتاج المحلي..فيديو

قال الفنان الفلسطيني حسين نخلة، أنه شارك في مجموعة من الأعمال الأردنية، في فترة التسعينيات، منها “مسلسل الأإجتياح”، ومسلسل “الوسواس محامي الشيطان”، مؤكدا انه يأمل أن يكون هناك مشاركات مع فنانين من دول عربية.

وأضاف حسين نخلة، خلال لقاء له لبرنامج “بيت للكل”، عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن عدد من الفنانين الفلسطينيين، شاركوا في عدد من الاعمال العربية في أكثر من دولة منها العراق والأردن ومصر.

أضاف المؤلف بشار النجار، أنه يحاول الارتقاء في العمل الدرامي، مؤكدا أنه يسعى دائما للتطور، للخروج من دائرة الإنتاج المحلي، ونحتاج إلى دعم الفن الفلسطيني.

وأشار المؤلف بشار النجار إلى ان هناك شراكات عربية، مع عدد من شركات الإنتاج العربية، لتقديم الدعم للفن الفلسطيني.