3 ملايين جنيه .. تعرف على تمويل بنكي بضمان الوظيفة

تقدم البنوك العديد من الخدمات والحلول المصرفية للأفراد لتلبية احتياجاتهم المادية، وتهتم بصفة خاصة ببرامج التمويل والقروض لما لها من تأثير كبير على حياة الشخص العادي الساعي إلى زيادة دخله ورفع مستواه المعيشي.

وإليكم تفاصيل "التمويل الشخصي بضمان الوظيفة" الذي يقدمه بنك الإسكندرية.

مميزات التمويل

برامج التمويل الشخصي المقدمة للأفراد العاملين في الشركات العاملة في مصر مع امكانية تأجيل الأقساط لمدة سنة لعملاء برنامج بضمان تحويل الراتب الذين يتم تحويل كامل راتبهم على بنك الإسكندرية.

خصائص التمويل

مدة التمويل

تصل إلى ١٢ سنة

قيمة التمويل

تصل إلى ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ جم

تأمين على الحياة طوال مدة التمويل

متطلبات التمويل

عمر العميل : من ٢١ الى ٦٥ عاما

الحد الادنى لمدة العمل : ٣ أشهر

المستندات المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي

خطاب مفردات الراتب

فاتورة مرافق حديثة " غاز – كهرباء – تليفون " لا يتعدى تاريخها ٣ أشهر

يمكن طلب مستندات إضافية وفقا لبرنامج التمويل.