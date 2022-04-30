أخبار التكنولوجيا| نتفليكس تُسرِح موظفيها بعد إلغاء 200 ألف اشتراك.. وآبل تتوقع 8 مليارات دولار انخفاضا في المبيعات

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



حقق تطبيق الدردشة الشهير Telegram تليجرام رقما قياسا في عدد مرات تحميله على الهواتف الذكية، حيث استطاع أن يستحوذ على أكثر من 100 مليون عملية تنزيل على متجرى جوجل بلاي Google Play و App Store .



شهدت شركات التكنولوجيا الصينية ارتفاعا كبيرا في أسهمها بعد قرار الحكومة الصينية بتخفيف ووقف عدد من الإجراءات التنظيمية الصارمة التى فرضتها عليها الأشهر الماضية من قبل إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية.



قالت شركة آبل Apple إنها تتوقع أن تشهد مبيعاتها انخفاضا هائلا قد يكلفها خسارة كبيرة تصل إلى 8 مليارات دولار، حيث تتخوف الشركة من إجراءات الإغلاق التى تم فرضها فى الصين بسبب فيروس كورونا، كوفيد-19.



بدأت شركة البث التليفزيوني، نتفليكس Netflix، تسريح عدد من موظفيها لخفض التكاليف في محاولة لتلافى الخسائر التى حدثت للشركة بعد قيامها برفع الأسعار بشكل كبير مما أدى لخسارة الشركة مئات الآلاف من المشتركين.



أعلنت شركة ميتا Meta عن خسارتها 3 مليارات دولار، وذلك للمرة الثانية منذ تغيير علامتها التجارية من فيسبوك لميتا، في الوقت الذى تحاول الشركة فيه جاهدة التحضير لعام 2030 لتقديم مشروعها الأكبر ميتافيرس.



دخلت شركة Epic Games المالكة للعبة فورتنايت معركة جديدة مع شركة جوجل الأمريكية، وذلك بعدما قامت Epic بطلب للحصول على أمر قضائي أولي لمنع جوجل من إزالة تطبيق الموسيقى Bandcamp المملوك لها من متجر تطبيقات جوجل.



أعلنت العلامة التجارية "بوكو" التابعة لشركة "شاومي"، بشكل رسمي عن هاتفها المتطور Poco M4، وذلك بعد مرور 5 أشهر من إطلاق الطراز المتميز Poco M4 Pro، وكلاهما يعملان مع شبكات الجيل الخامس 5G، ويدعمان أقوى معالجات ميدياتك.