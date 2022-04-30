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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| نتفليكس تُسرِح موظفيها بعد إلغاء 200 ألف اشتراك.. وآبل تتوقع 8 مليارات دولار انخفاضا في المبيعات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تليجرام يحقق رقما قياسا يتجاوز 100 مليون تحميل على الهواتف الذكية


حقق تطبيق الدردشة الشهير Telegram تليجرام رقما قياسا في عدد مرات تحميله على الهواتف الذكية، حيث استطاع أن يستحوذ على أكثر من 100 مليون عملية تنزيل على متجرى جوجل بلاي Google Play و App Store .

 

شركات التكنولوجيا الصينية تحقق أرباحا قياسية بعد قرار الحكومة تخفيف الإجراءات التنظيمية


شهدت شركات التكنولوجيا الصينية ارتفاعا كبيرا في أسهمها بعد قرار الحكومة الصينية بتخفيف ووقف عدد من الإجراءات التنظيمية الصارمة التى فرضتها عليها الأشهر الماضية من قبل إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية.

 

آبل تتوقع 8 مليارات دولار انخفاضا بالمبيعات بسبب إجراءات الإغلاق في الصين


قالت شركة آبل Apple إنها تتوقع أن تشهد مبيعاتها انخفاضا هائلا قد يكلفها خسارة كبيرة تصل إلى 8 مليارات دولار، حيث تتخوف الشركة من إجراءات الإغلاق التى تم فرضها فى الصين بسبب فيروس كورونا، كوفيد-19.    

 

نتيجة لرفع أسعار خدماتها.. نتفليكس تُسرِح موظفيها بعد إلغاء 200 ألف اشتراك


بدأت شركة البث التليفزيوني، نتفليكس Netflix، تسريح عدد من موظفيها لخفض التكاليف في محاولة لتلافى الخسائر التى حدثت للشركة بعد قيامها برفع الأسعار بشكل كبير مما أدى لخسارة الشركة مئات الآلاف من المشتركين.

 

3 مليارات دولار خسائر ميتا للمرة الثانية منذ تغيير علامتها التجارية


أعلنت شركة ميتا Meta عن خسارتها 3 مليارات دولار، وذلك للمرة الثانية منذ تغيير علامتها التجارية من فيسبوك لميتا، في الوقت الذى  تحاول الشركة فيه جاهدة التحضير لعام 2030 لتقديم مشروعها الأكبر ميتافيرس.

 

شركة Epic Games تخوض معركة جديدة ضد جوجل لهذا السبب


دخلت شركة Epic Games المالكة للعبة فورتنايت معركة جديدة مع شركة جوجل الأمريكية، وذلك بعدما قامت Epic بطلب للحصول على أمر قضائي أولي لمنع جوجل من إزالة تطبيق الموسيقى  Bandcamp المملوك لها من متجر تطبيقات جوجل.

 

شاومي تعلن عن هاتف "بوكو" المتطور Poco M4 5G.. سعر ومواصفات


أعلنت العلامة التجارية "بوكو" التابعة لشركة "شاومي"، بشكل رسمي عن هاتفها المتطور Poco M4، وذلك بعد مرور 5 أشهر من إطلاق الطراز المتميز Poco M4 Pro، وكلاهما يعملان مع شبكات الجيل الخامس 5G، ويدعمان أقوى معالجات ميدياتك.

 

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