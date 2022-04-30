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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

شاهد خادم الحرمين يؤدي صلاة التراويح ويشهد ختم القرآن بمكة المكرمة

جانب من صلاة التراويح
جانب من صلاة التراويح لخادم الحرمين

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  صلاة التراويح في مكة المكرمة، حيث شهد ختم القرآن ليلة ٢٩ من رمضان.

جانب من صلاة خادم الحرمين 

وكان قد وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الامس، إلى مكة المكرمة قادماً من جدة.

وكان في استقباله - لدى وصوله قصر الصفا،  الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير خالد بن فهد بن خالد، و الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن سعود بن محمد، و الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، و الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، و الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقد وصل بمعية خادم الحرمين الشريفين  كل من، رئيس المراسم الملكية  خالد بن صالح العباد، و نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية  فهد بن عبدالله العسكر، و مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين  تميم بن عبدالعزيز السالم، و رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز بن إبراهيم الفيصل، و رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للعيادات الملكية الدكتور صالح بن علي القحطاني، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  قد غادر جدة في وقت سابق .
 

خادم الحرمين يصل إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة

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