البداية برسالة نصية..هاني الناظر يحذر من رقم هاتف يستهدف سرقة الحسابات البنكية

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، الأشخاص الذين يمتلكون حسابات بنكية من أشخاص يرسلون رسائل نصية عبر الهاتف، لاختراق الحسابات البنكية للأشخاص.

وقال هاني الناظر في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: عاوز أحذر حضراتكم من أمر خطير، السيدات والسادة الذين يمتلكون حساب لمرتباتهم أو مدخرات في البنوك أحيط علم حضراتكم أنه وصلتني على تليفوني الشخصي اليوم عصرا رسالة بتخبرني أن حسابي في البنك تم إيقافه مؤقتا وطُلب مني التواصل على الرقم الذي قام بإرسال الرسالة.

وتابع : بالطبع انا لم اتواصل مع هذا الرقم ! طيب ليه انا بقول هذا الكلام ؟ لان لو حضرتك وصلت لك مثل هذه النوعية من الرسائل علي تليفونك وقمت حضرتك بالاتصال بالرقم سوف يخبرك باسمك ومعلومات دقيقة عنك وبالتالي سوف تثق فيه وبعد ذلك سيخبرك انه من البنك لكي يراجع معاك بياناتك ثم يسالك عن رقم حسابك البنكي بعد ان وثقت فيه تماما بسبب دقة معلوماته عنك وعندما تعطيه رقم الحساب وتنتهي المكالمة وفي خلال ساعات قليلة يكون سحب مبالغ كبيرة من اموالك من البنك …

و اختتم حديثة قائلا : احذروا تماما الرد علي هذه النوعية من الرسائل وتجاهلوها تماما.