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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكام مباراتي الاتحاد والمحلة والطلائع والإسماعيلي فى الدوري

مباراة الاسماعيلي
مباراة الاسماعيلي وطلائع الجيش

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباراتي اليوم السبت ضمن الجولة الـ17 من عمر مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز.
 

وجاء طاقم مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة على النحو التالي:

 

يدير المباراة محمد عادل حكم ساحة على أن يعاونه كل من نور سعيد وأحمد عبد المنعم ومحمد التابعى حكم رابع وعلى تقنية الفار محمد عباس وإبراهيم محجوب.
 

مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي
 

يدير مباراة طلائع الجيش والاسماعيلي طاقم ضم كل من: أمين عمر حكم ساحة ويعاونه كل من علاء عبد الباسط ورجب محمد وإبراهيم محمد حكم رابع وعلى تقنية الفيديو الثنائى علاء صبرى وأحمد ناجى.

 

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد ‏المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏
 

 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏
 

محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين ‏الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي ‏تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق ومصطفى مخلوف.
 

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر ‏لها التاسعة والنصف مساء السبت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة ‏السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

 

بدء مران الأهلي بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ثم أعقبتها فقرة إحماء تحت ‏إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجانب الفني والخططي الذي يرغب الجهاز الفني ‏في تنفيذه خلال مباراة اليوم السبت.‏
 

وخاض الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات ‏منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة مع ‏الفريق.‏

 

وواصل رامي ربيعة تنفيذ برنامجه التأهيلي على ملعب التتش الذي اشتمل على الجري حول ‏الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

 

كما شهد مران المران تدريبات منفردة لعمرو السولية اشتملت على الجري حول الملعب على ‏هامش مران الفريق، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للعودة للمشاركة في ‏المران الجماعي.‏

لجنة الحكام الدوري المصري محمد عادل مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي أمين عمر بيتسو موسيماني محمد الشناوي

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