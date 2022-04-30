حتى الثانية صباحا.. التنمية المحلية تكشف مواعيد إغلاق المحال في عيد الفطر

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الإعلامي باسم وزارة التنمية المحلية، عن آخر الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.

وقال خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الاخبار، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، إن توجيهات المحافظين لرفع درجة الاستعداد للقصوى للعيد الفطر، لافتا إلى أن هذه التوجيهات على مستوى قطاعات الخدمات والمرافق.

وأضاف الدكتور خالد قاسم المتحدث الإعلامي باسم وزارة التنمية المحلية، أن مواعيد إغلاق المحال كما كانت في شهر رمضان وحتى الثانية صباحا ورفع درجة الاستعدادات في المستشفيات.

وتابع الدكتور خالد قاسم المتحدث الإعلامي باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك غرفة عمليات في الوزارة والمتابعة مع الغرف في المحافظات وإرسال تقارير، مستدركا أن هذه الغرفة ترفع تقريرها لمجلس الوزراء.



