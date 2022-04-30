الأرض والحياة والإرث .. بحوث الصحراء يكشف تفاصيل مشاركة مصر في cop15

كشف الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، أبرز أجندة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر cop 15.



وقال عبدالله زغلول، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الاخبار، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة إن هذا المؤتمر في غاية الأهمية ويشارك في عدد كبير من الدول، مضيفا أن هذا المؤتمر تشارك فيه مصر بقوة.



وأضاف ان هناك اهتمام من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن المؤتمر يعقد في الفترة من ٨ الي ٩ من الشهر المقبل.

وتابع أن هذا الأمر معنى بدراسة الآثار السلبية من عوامل المناخ والظروف البيئية المعاكسة في العالم وخاصة في الأماكن الجافة

قال الدكتور مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الاوربي ، ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي ( سفراء المناخ )، انه من المقرر إنطلاق الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف، لمكافحة التصحر ” UNCCD COP 15″ ، فى أبيدجان 9 مايو المقبل ، حيث سيتم مناقشة موضوع “الأرض و الحياة والإرث .. من الندرة إلى الازدهار”.



و أضاف، سيتم خلال فعاليات المؤتمر تبني “مبادرة أبيدجان” في سياق حرج، وفقًا للخبراء العلميين في منظومة الأمم المتحدة ، فإن أكثر من ملياري هكتار من الأراضي تدهورت في العالم، تم تغيير أكثر من 70٪ من النظم البيئية الطبيعية للكوكب ، و بحلول عام 2050 ، يمكن أن يصل هذا المعدل إلى 90٪ ، بالإضافة إلى ذلك ، يتأثر 250 مليون شخص بالتصحر ويعيش حوالي مليار شخص في واحدة من 100 دولة معرضة للخطر، ويؤثر ذلك على 3.2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم.



و أوضح الشربينى ، أن تدهور الأراضي الذي يعمل جنبا إلى جنب مع تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، قد يجبر ما يصل إلى 700 مليون شخص على الهجرة بحلول عام 2050.



و تابع : ستشمل النقاط البارزة في برنامج المؤتمر جزءًا رفيع المستوى في الفترة من 9 إلى 10 مايو بمشاركة رؤساء الدول ووزراء البيئة والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني الذين سيناقشون كيفية تسريع جدول الأعمال العالمي لاستعادة الأراضي ، واستخدام الأراضي في المستقبل ومعالجته الآثار المتزايدة للجفاف، كما سيتم الإعلان عن برنامج إرث أبيدجان من قبل كوت ديفوار كمضيف لمؤتمر الأطراف.