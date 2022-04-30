زد 2006 يفوز بثنائية على الإسماعيلي في بطولة الجمهورية

فاز فريق ناشئي زد لكرة القدم 2006 لكرة القدم ، على فريق الإسماعيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي زد بالشيخ زايد ، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي ٢٠٢٢/٢٠٢١.



يأتي ذلك تحت قيادة المدير الفني الألماني ستيفن مودرات ومصطفى إبراهيم مدرب الفريق ، واسلام زيزو مدرب ، وحسن علي مدرب حراس مرمى ، وبطل أحمد إداريا الفريق وأشرف بركات مترجم .

وأحرز أهداف فريق ٢٠٠٦ كلا من كريم توفيق وأحمد رمضان .



وشهدت المباراة حضور كلا من الاستاذ هيثم عبد العظيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي و الاستاذ سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي ، وكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين وكابتن احمد عبدالله المشرف العام على الكرة بنادي زد لمؤازرة الفريق وتقديم التهنئة عقب الفوز اليوم وحثهم علي المزيد من تحقيق الانتصارات.