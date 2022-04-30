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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

هازارد وجاريث بيل الأبرز.. الغيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة إسبانيول

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتى المدير الفني لفريق  ريال مدريد الإسباني عن قائمة الفريق التي سيخوض بها مواجهة ضيفه فريق إسبانيول المقرر لها اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة رقم 34 من الدوري الإسباني للموسم الحالي.
 

وشهدت قائمة الفريق الملكى مجموعة من الغيابات مثل إيدين هازارد وجاريث بيل وديفيد ألابا ولوكا يوفيتش بداعى الإصابة بجانب إيقاف الثنائي إيدير ميليتاو وناتشو.

 

وجاء تشكيل فريق الميرنجي على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: كورتوا ولونين ودييجو.

 

خط الدفاع: كارفاخال وفاييخو ومارسيلو وميندى وجيلا.

 

خط الوسط: توني كروس ومودريتش وكاسيميرو وفالفيردى وفاسكيز وسيبايوس وإيسكو وكامافينجا.

 

خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو وماريانو.

 

ويحتاج فريق ريال مدريد إلى نقطة واحدة، من أجل إعلان نفسه بطلا لمسابقة الليجا للمرة رقم 35 في تاريخه.
 

وذلك في ظل تصدر الفريق الملكي جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة متفوقا بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة الوصيف برصيد 63 نقطة.

 

ويتصدر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لهذا العام برصيد 14 هدف، بينما يأتي محمد صلاح في المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

 

وسجل كريم بنزيما هدفين في مرمى مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

بينما ساهم محمد صلاح، في فوز فريقه ليفربول على فياريال بنتيجة 2/0، بعدما قام بعمل 2 أسيست خلال المباراة.

 

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1- كريم بنزيما، ريال مدريد، 14 هدف.

2- ليفاندوفسكي، بايرن ميونيخ، 11 هدف.

3- محمد صلاح، ليفربول، 8 أهداف.

4- أرنوت دانجوما، فياريال، 6 أهداف.

5- رياض محرز، مانشستر سيتي، 6 أهداف.

6- فيرمينو، ليفربول، 5 أهداف.

7- رودريجو، ريال مدريد، 3 أهداف.

8- لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.

9- جابريل جيسوس، مانشستر سيتي، 3 أهداف.

10- ساديو ماني، ليفربول، 3 أهداف.

 

يذكر أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، أكد أن فريقه سيدخل مباراة العودة أمام مانشستر سيتي بعقلية عدم الاستسلام.

 

وقال بنزيما في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "دوري أبطال أوروبا يُثيرنا، ببساطة نحن لا نستسلم أبدًا".

 

وأضاف:"بدء المباراة متأخرين بهدفين؟ هذا ما يحدث عندما تدخل مباراة بدون ثقة، الخسارة ليست شيئًا جيدًا أبدًا ، لكننا نذهب إلى البرنابيو بعقلية عدم الاستسلام  نهائيًا، نحن بحاجة إلى دعم جماهيرنا".

 

وزاد: "الفوز بالكرة الذهبية؟ أفكر بالفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني".

 

وعن ركلة الجزاء التي سجلها بطريقة بانينكا، قال: "أنا أقول إن لم تسدد ركلات الجزاء فأنك لن تُهدر أبدًا، الحراس يدرسون ركلات الجزاء التي أسددها، وقد غيرت الطريقة، كانت تلك أهدأ وأبرد".

إسبانيول ريال مدريد الدوري الإسباني

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