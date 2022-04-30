لبانة تقتل امرأة أثناء نومها.. والسبب مرعب

في حادثة غريبة من نوعها، قتلت علكة امرأة أثناء نومها، بعدما تسببت في اختناقها حتى الموت نتيجة انسداد المجاري التنفسية.

كانت «سولوين جونز» البالغة من العمر 55 عامًا تمضغ العلكة بانتظام لكي تساعدها في التعامل مع جفاف الحلق بدلًا من الأدوية.

لكن تبين أنها ماتت في حادث غريب بسبب تلك العادة الغريبة داخل منزلها في كارنارفون شمال ويلز بـ بريطانيا، فيما لم يتمكن المسعفون من إنعاشها.

ووفقًا للتحقيقات فإن سلوين تناولت دواءً لمرض التصلب اللويحي، الذي تم تشخيص إصابتها به قبل 20 عامًا بالضبط من وفاتها.

ووجد تشريح بعد الوفاة أنها اختنقت بالعلكة التي كانت تمضغها أثناء نومها وتسببت في إغلاق جميع المجاري التنفسية داخل جسدها وإصابتها بالتصلب المتعدد.

سيتم الحكم في وفاة المرأة البريطانية جونز كحادث بسبب النتيجة غير المتوقعة لمضغ العلكة، والتي تسببت في وفاتها وحيدة دون قدرة على المقاومة.