زمالك 2010 لكرة اليد يتوج ببطولة منطقة الجيزة للمرة الرابعة على التوالي

حقق فريق الزمالك لكرة اليد مواليد ٢٠١٠ الفوز بكأس منطقة الجيزة للعام الرابع على التوالى

تحت قيادة المدرب المتميز على أيمن.



ويتكون الجهاز الفنى لفريق الزمالك لكرة اليد مواليد 2010 من : على أيمن المدير الفني وإداري الفريق أحمد مصطفى والمشرف العام للفريق سعد سليم ورئيس الجهاز حسام غريب وأحمد العطار مدير النشاط وذلك تحت إشراف عام ألعاب الصالات أحمد مرتضى منصور برعاية المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

ويتكون فريق كرة اليد لناشئي الزمالك مواليد 2010 من :

محمد هاني محمد صالح وعمر أحمد حسنين على وحمزة عماد جابر على وأحمد محمد حامد إسماعيل وعمرو أيمن إسماعيل محمد وعزالدين وليد عمر عبدالسميع وكريم محمود عبدالحكم وأحمد محمد أحمد حافظ وزياد أحمد محمد أحمد ويوسف عاصم محمد إبراهيم وياسين محمد سيد عبد السلام وادم خالد على عبده ومعاذ أسامة محمد محمد وآدم حسام الدين محمد حسين وكريم محمود محمد زكى وسيف الدين محمد عبدالمنعم وياسين أحمد حسن هاشم ويوسف أحمد محمد حسن وأنس صبرى إبراهيم محمد وعبدالله إبراهيم محمد يوسف ومحمود ابراهيم حنفي وعزالدين خالد سعيد ومروان خالد أمين عبدالقادر ومالك عماد علي حسن.