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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. ومقتل أكثر من 50 مصليًا بانفجار مسجد في أفغانستان

صدى البلد

لأول مرة منذ 2015.. ارتفاع الطلب على الذهب والمجوهرات في مصر
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في عزون
لافروف: دعم الناتو "الصريح" لأوكرانيا يعرقل إنهاء الصراع
الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية جنوب مأرب
ردا على خطوة مماثلة من برلين.. تركيا تستدعي السفير الألماني في أنقرة
البنتاجون للأمريكيين: لا تذهبوا للقتال في أوكرانيا
أفغانستان.. مقتل أكثر من 50 مصلياً بانفجار مسجد في كابل
سيحضرها بوتين.. الرئيس الأوكراني يتلقى دعوة لقمة مجموعة العشرين


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن تقريرًا لمجلس الذهب العالمي كشف ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في أعلى مستوى ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2015.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت فجر اليوم، عن استشهاد الشاب يحيى علي عدوان (28 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في بلدة عزون، شرق قلقيلية، حيث أصيب برصاصة في القلب، خلال مواجهات اندلعت، عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، ونقل إلى المستشفى، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياته.

وأشارت "القبس" إلى أن قوات الجيش اليمني، أحبطت هجمات متكررة شنتها ميليشيات الحوثيين على مواقع القوات الحكومية ورجال القبائل المساندين لها، جنوبي محافظة مأرب، على الرغم من سريان الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، ما أدى إلى قتلى وجرحى من الطرفين.

البنتاجون : تهديد روسيا باستخدام السلاح النووي مناورة سياسية وحرب سيكولوجية

لافروف: العقوبات الغربية ضد روسيا أصبحت أحد أسباب أزمة الغذاء


دوليًا، قالت "الجريدة" إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن دعم حف شمال الأطلسي الصريح لأوكرانيا يعرقل التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الصراع، مضيفًا أنه تم إجلاء نحو 1.02 مليون شخص من أوكرانيا إلى روسيا منذ 24 فبراير.

وأفادت "الأنباء" بأن الحكومة التركية، استدعت أمس السفير الألماني في أنقرة ردًا على استدعاء في وقت سابق للسفير التركي لدى برلين؛ احتجاجا على حكم بالسجن مدى الحياة بحق المعارض التركي عثمان كافالا.

ونقلت "الراي" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، قوله إنه يجب على الأمريكيين عدم التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب، وذلك بعد أن لقي شاب أمريكي حتفه أثناء قتاله ضد القوات الروسية بحسب أفراد من عائلته.

وقالت "الوطن" إن مدير مسجد في العاصمة الأفغانية كابل أعلن مقتل أكثر من 50 مصليًا، أمس الجمعة.

وذكرت "القبس" أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أعلن، أنه دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة مجموعة العشرين التي يُفترض أن تُعقد في نوفمبر في إندونيسيا بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مصر الكويت البنتاجون تركيا إسرائيل مجموعة العشرين أفغانستان أوكرانيا اليمن ميليشيات الحوثي الاحتلال الاسرائيلي صحف الكويت

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