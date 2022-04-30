شاهد.. النرويج تدشن أول سفينة شحن كهربائية.. بقوة 100 سيارة تسلا

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يحتوي على لقطات لـ أول سفينة شحن كهربائية.. "بقوة 100 سيارة تسلا" تم تدشينها من قبل النرويج .

ودشنت أول سفينة شحن كهربائية في العالم خلال حفل تمّ تنظيمه في بريفيك بالنرويج، وأطلق على السفينة اسم "يارا بيركلاند"، وسيتم إطلاقها في مدينة تيليماك.

وعلى متن السفينة، تم استبدال غرفة الآلات التقليدية بثماني حجرات للبطاريات، ما سيمنحها طاقة بقوة 6.8 ميجاوات، على أن تشحن تلك البطاريات تلقائياً عبر الطاقة الكهرومائية المتجددة.

وتشير التقارير إلى أن سفينة “يارا بيركلاند” ستقوم في البداية بأنشطة تجريبية لمدة عامين على الأقل لتصبح مستقلة ومعتمدة كسفينة شحن كهربائية بشكل كامل ومستقلة، وذلك بهدف تقليل النقل بالشاحنات التي تعمل بالديزل بمقدار 40 ألف رحلة سنوياً.

وستعمل “يارا بيركلاند” على تخفيف حدة انبعاثات أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون، وتحسين السلامة على الطرق، وتقليل تشكّل الغبار على الطرق، وتقليل الضوضاء المرورية.



