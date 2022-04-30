ارتفاعه 526 مترا .. افتتاح أطول جسر في العالم بأرضية زجاجية

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل افتتاح فيتنام جسراً زجاجياً بعلو شاهق فوق إحدى غاباتها .



افتتحت فيتنام أمس الجمعة أطول جسر مشاة بأرضية زجاجيةً على ارتفاع 150 متراً فوق إحدى غاباتها ويشعر من يصعد إليه كأنه يسير في الهواء.

وشُيّد الممشى السياحي المسمى "باخ لونج"، أي "التنين الأبيض" باللغة الفيتنامية، في مدينة سون لا (شمال غرب)، ويمتد على طول واجهة أحد الجبال وينتهي كجسر معلق يقع تحته وادِ مذهل، ويبلغ طوله الإجمالي 632 متراً.

وصُنعت أرضية الجسر من الزجاج الفرنسي المقسّى ويمكن أن يتحمل نحو 450 شخصاً في الوقت نفسه، ويوفر لزائريه منظراً جميلاً للغطاء النباتي الموجود في الأسفل.

الجسر يشكل أطول هيكل بأرضية زجاجية في العالم، متفوقاً على الجسر المعلق في جوانجدونج الصينية .