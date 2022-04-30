رئيس قسم المناعة بعين شمس: أعراض أوميكرون بسيطة واحتياج الدخول للمستشفى أقل

قال أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الدولة المصرية نجحت في توفير جميع أنواع لقاح كورونا للمواطنين، وتطعيم ما يقرب من 60% من المواطنين، خلال الفترة الماضية، متابعا: “الدولة تعمل على تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالجرعة التنشيطية الثالثة”.

وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجرعة التنشيطية تستهدف تحفيز الأجسام المناعية ضد الفيروس وتحوراته، منوها إلى أن الجرعة تسعى إلى تقليل عدد المصابين بالفيروس، وعدم تدهور حالتهم الصحية ودخول المستشفى.

وشدد على ضرورة حصول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على الجرعة التنشيطية، لمنع تدهور حالتهم الصحية في حالة الإصابة، لافتا إلى أن اللقاح أصبح متاحا للأطفال من هم أكبر من 5 سنوات، وتابع: “نسعى الفترة القادمة إلى زيادة الأبحاث الخاصة بتأثير اللقاحات على الأطفال من هم دون الـ 5 سنوات”.

وأوضح أن أكثر من 95% من الذين أصيبوا بكورونا لم يعانوا من مضاعفات ما بعد كورونا، مشيرا إلى أن سلالة أوميكرون أعراضها بسيطة واحتياج الدخول للمستشفى أصبح أقل.