مكياج جذاب.. نور قدري تخطف الأنظار بالأبيض على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة نور قدري، عدة صور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نور قدري في الصور بمكياج جذاب، واعتمدت الألوان الترابية الهادئة، وارتدت ملابس فضفاضة باللون الأبيض، مما نال اعجاب متابعيها.

وكشفت الفنانة نور قدري عن أعمالها القادمة قائلة: الآن أقوم بتصوير مسلسل من فترة طويلة يسمي عودة الأب الضال وأوشكنا علي الانتهاء من تصويره بالإضافة إلى فيلم مع عمر صلاح".

وأوضحت نور قدري، أن الأعمال السينمائية كانت اكثر من الأعمال الفنية وقت عملي في روتانا وهذا كان في عام 2010 ولم يكن في ذلك الوقت لي أعمال غنائية كثيرة بسبب قلة إنتاج الأعمال الغنائية.

وتابعت أنها بعد ولادة ابنها حمزة بدأت في العمل الفني من الصفر من جديد عندما قامت بتوقيع عقد مع روتانا كان سنها 16 سنة وأبوها وقّع بدلا عنها.