مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادثين منفصلين بكفر الشيخ

لقي شخصين مصرعهما في محافظة كفر الشيخ، وأصيب 3 آخرون بإصابات متفرقة في حادثين منفصلين بمركزي البرلس ودسوق.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات وغرفة مديرية الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بوقوع حادثين، أسفرا عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وجرى نقل المصابين والمتوفين للمستشفى القريب من كل حادث.

ففي الحادث الأول، لقي مدحت أحمد.ش"من المنوفية" مصرعه وأصيب محمد.ع، من ميت غمر، 32سنة، باشتباه نزيف داخلي وكسر بالكتف الأيمن، ومحمد.م، من مطوبس، 34 سنة، باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالكتف الأيسر وسحجات.



وفي الحادث الثاني، لقى محمد.أ، 49 سنة، مصرعه، وأصيب سعد.م، 24سنة، بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من كوبري الحماد اتجاه بلطيم بعد قرية الشهابية.