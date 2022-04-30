للنزيلات الحاضنات وأطفالهن.. الداخلية تنظم حفل إفطار جماعى بمركز إصلاح وادى النطرون

نظم قطاع الحماية المُجتمعية حفل إفطار جماعى بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون "نساء" للنزيلات الحاضنات وأطفال النزيلات المودعين بمؤسسات خارجية لزيارة أمهاتهن المودعات بالمركز والإفطار بصحبتهن.

وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك تم توزيع "أطقم ملابس" على الأطفال إحتفالاً وإبتهاجاً بتلك المناسبة وكان لتلك الفعالية بالغ الأثر لدى النزيلات وأطفالهن.



جاء ذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه البادرة فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لإنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الإستقرار النفسى والإجتماعى للنزلاء وإتاحة الفرص لهم لمشاركة ذويهم بمختلف المناسبات.

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