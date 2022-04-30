الأهلي السعودي يقترب من التعاقد مع روي فيتوريا لتدريب الفريق

اقترب مجلس نادي الأهلي السعودي من التعاقد مع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل 2022 -2023.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن إدارة الأهلي قدمت عرضا رسميا لـ روي فيتوريا، لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة، أن روي فيتوريا لا يمانع العودة إلى السعودية مجددا عبر بوابة الأهلي، حيث يناقش ذلك حاليا مع معاونيه.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن روي فيتوريا سيحسم قراره النهائي بشأن تدريب الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويمتلك روي فيتوريا تجربة مع فريق النصر السعودي، حيث قاد العالمي لتحقيق لقب دوري كأس محمد بن سلمان موسم 2019، قبل أن تتم إقالته موسم 2021 بسبب تدهور النتائج.

ويقدم الأهلي نتائج كارثية في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، حيث خاض 25 مباراة، فاز 6 مواجهات فقط، وتعادل في 10 مناسبات، وخسر 9 لقاءات.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.