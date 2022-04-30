25 أبريل ذاكرة وطن.. السويس تطلق أولى فعاليات صالونها الثقافي بثوبه الجديد

فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم، لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري ، وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجلات الثقافية والفنية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، صالون السويس الثقافي المقام بالممشي الثقافي بعنوان "25 ابريل ذاكرة وطن"، والتابع لإقليـــــــــــم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وبحضور نخبة من مثقفي السويس ، انطلق فعاليات الصالون بالسلام الجمهوري، أعقبه الوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن تلاه كلمة شكر وترحيب من المدير العام لجميع الحضور، أعقبه كلمة الشيخ محمد فتحي من إدارة أوقاف السويس، وتحدث عن دور الوطن والانتماء للوطن وفضل الشهادة ومكانة الشهيد عند الله، اعقبها كلمة د.فاطمة يوسف وتحدثت باستفاضة عن دور الثقافة في تحديات المرحلة وماهي الثقافة وماهي تحديات المرحلة وضروة نشر الثقافة لمواجهة وتصحيح الأفكار الهدامة وتصحيح المسار الثقافي.

وأكمل اللقاء الحواري الباحث والمؤرخ د. أسامة عطوه ، حيث تحدث عن سيناء من التحرير إلي التعمير ، وعن حرب أكتوبر 73 والتي كانت مثالا لبطولة وفداء الجندي المصري، وكيف استطاع المستحيل في ظل أوضاع النكسة، وما ترتب عليها من انكسار ووهن وخرج من الظلمة الي النور بكل فخر وعزة وقوة وفداء كاسر لكل القواعد العسكرية المتعارف عليها في العالم، ووضع قواعد خاصة به تدرس حتي الآن في المعاهد والكليات العسكرية، أدار اللقاء الأديب عزت المتبولي، تخلل اللقاء فقرة فنية لفرقة ثقافة السويس للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد عدوية.

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