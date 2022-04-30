ننشر أسماء المصابين في حادث غرق ميكروباص بإحدى ترع المنوفية

أصيب 7 أشخاص في حادث غرق ميكروباص، داخل ترعة بقرية الروضة بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.

وأكد مصدر بمستشفي بركة السبع المركزي، أن عدد المصابين وصل إلى 7 أشخاص بإصابات خفيفة وهم نادية إبراهيم عواض، مقيمة بركه السبع 60 عام، اشتباه كسر بالعضد الأيمن، إلهام سعيد غانم 24، مقيمة قرية أبو مشهور، مصابة سحجات وكدمات، حنان عبد العزيز محمد 45، مقيمة قرية أبو مشهور، مصابة سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، عبد الحميد محمود إبراهيم 63 عام، قرية جنزور، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، عبد المنعم محمد الجميلة، 60 عام، مقيم قرية الشهيد فكري اشتباه كسر بالقدم الأيمن، قشطة إبراهيم عوض 57 عامًا، وفاروق عبدالمنعم 65 عاما.

وتلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة مبطنة قرية الروضة.

وتبين إصابة 7 أشخاص من الركاب بإصابات خفيفة، وتم انتشال الميكروباص الغارق بمساعده الأهالي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.