عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء المصابين في حادث غرق ميكروباص بإحدى ترع المنوفية

غرق ميكروباص في ترعة
غرق ميكروباص في ترعة بالمنوفية

أصيب 7 أشخاص في حادث غرق ميكروباص، داخل ترعة بقرية الروضة بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.

وأكد مصدر بمستشفي بركة السبع المركزي، أن عدد المصابين وصل إلى 7 أشخاص بإصابات خفيفة وهم نادية إبراهيم عواض، مقيمة بركه السبع 60 عام، اشتباه كسر بالعضد الأيمن، إلهام سعيد غانم 24، مقيمة قرية أبو مشهور، مصابة سحجات وكدمات، حنان عبد العزيز محمد 45، مقيمة قرية أبو مشهور، مصابة سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، عبد الحميد محمود إبراهيم 63 عام، قرية جنزور، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، عبد المنعم محمد الجميلة، 60 عام، مقيم قرية الشهيد فكري اشتباه كسر بالقدم الأيمن، قشطة إبراهيم عوض 57 عامًا، وفاروق عبدالمنعم 65 عاما.

وتلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة مبطنة قرية الروضة.

وتبين إصابة 7 أشخاص من الركاب بإصابات خفيفة، وتم انتشال الميكروباص الغارق بمساعده الأهالي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

غرق ميكروباص محافظة المنوفية المنوفية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

كلوب عن استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول: "كان علينا فعل ذلك"

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

ترشيحاتنا

ليفربول ضد نيوكاسل.. محمد صلاح يشارك في المباراة على حساب ماني

موعد صلاة العيد فى القاهرة وجميع محافظات مصر.. وكيفية ادائها وصيغة التكبيرات الصحيحة وعددها

جوجل تحذر الملايين من مستخدمي "كروم": "حدثوا متصفح الويب سريعا"

التهديدات البيولوجية عابرة للحدود.. الخارجية الروسية: الصراع النووي غير مقبول

فضل الاستغفار في نهاية شهر رمضان.. مسك الختام

"الوزراء": الاستجابة لـ486 حالة طبية بينهم 179 قرار علاج على نفقة الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليود؟

ابنة فتحي عبد الوهاب وخضة شيرين رضا.. أبرز لقطات مهرجان المزاريطة السينمائي

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

فيديو

أنا مش منى زكي.. دينا فؤاد تعلن موعد اعتزالها وسر تأخر الإنجاب

غش الحواوشي بإضافة كراتين البيض بدل اللحمة .. كارثة تهدد الصحة

يؤثر سلبا على الصحة.. أطباء يكشفون أضرار الإفراط في تناول كحك العيد

عماد متعب يكشف أفضل لاعب في مصر ورأيه في النني وقرار رمضان صبحي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ