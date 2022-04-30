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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. رفع أسعار البنزين والديزل 35 فلسا وتثبيت سعر الغاز المنزلي

اسعار البنزين
اسعار البنزين

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن اليوم السبت اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-31 أيار القادم)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أبريل الأول ومقارنتها بمثيلاتها في السوق العالمية.

وحسب وسائل إعلام اردنية؛ استناداً إلى توجيهات الحكومة بالعودة تدريجياً لعكس أسعار المشتقات النفطية وفق أسعار النفط في السوق العالمية  بعد استمرار تثبيت الأسعار لعدة أشهر متتالية، فقد أقرت لجنة تسعير المشتقات البترولية الأسعار لشهرمايو.

وبموجبها تم رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر مايو  بمقدار 35 فلسا ليصبح 885 فلس/لتر بدلاً من 850 فلس/لتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 1120 فلس/لتر بدلا من 1085 فلس/لتر، ورفع سعر الديزل والكاز بمقدار 35 فلس/لتر ليصبح سعر كلاً منهما 650 فلس/لتر بدلاً من 615 فلس/لتر، علما بأن هذه الزيادة على الأسعار تشكل جزءا محدودا من قيمة الزيادة الفعلية للارتفاعات التي طرأت على اسعار المحروقات في السوق العالمي منذ قرار الحكومة بتثبيتها قبل عدة أشهر. حيث بلغت الزيادة على البنزين (اوكتان 90) بنسبة 24 بالمئة وبنزين (اوكتان 95) بنسبة 20 بالمئة والديزل والكاز بنسبة 55 بالمئة.

وفيما يتعلق بأسطوانة الغاز المنزلي فقد قررت اللجنة الإبقاء على سعر للاسطوانة عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

ومن الجدير بالذكر أن الأسعار المحلية المعمول بها حالياً لمادة البنزين بأنواعه و الديزل و الكاز مبنية على أساس معدل سعر 74 دولاراً للبرميل من خام برنت، بينما وصل معدل السعر العالمي للبرميل خلال شهر ابريل الحالي إلى نحو 104.4 دولار/برميل ، يضاف الى ذلك الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن و نقص الامدادات وهذا يعني فجوة كبيرة في فارق السعر المحلي عن العالمي، علماً بأن الأثر المالي الذي ترتب على تثبيت أسعار المشتقات النفطية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر ابريل الحالي يقدر بحوالي 170 مليون دينار.

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