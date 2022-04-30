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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال شهر إبريل

"الوزراء": الاستجابة لـ486 حالة طبية بينهم 179 قرار علاج على نفقة الدولة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر ابريل الجارى، وذلك من خلال التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.


وأثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحى، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة فى رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين.

كما أشاد مدبولى بتعاون الجهات المسئولة عن الخدمات الصحية، فى الاستجابة لأى شكوى أو استغاثة، مؤكدا أننا جميعا نعمل من أجل تحقيق هدف واحد هو خدمة المواطن المصرى. 


من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو ٤٨٦ حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال شهر ابريل الجارى شملت صدور ١٧٩ قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء ١٢٧ عملية جراحية، وإصدار ٢٠ قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.


وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الجارى تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ ٩٠ حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ ٣٥ استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ ٣٢ حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

اللجنة الطبية الاستجابة قرار علاج نفقة الدولة مدبولى

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