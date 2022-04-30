تعهد أوروبي جديد لأوكرانيا.. وشرط أساسي لقبول عضويتها في الاتحاد

لن نتركها بمفردها..

عرضت اللجنة الأوروبية للمناطق (CoR) يوم الأربعاء الماضي، خبرات مناطق ومدن الاتحاد الأوروبي لمساعدة السلطات المحلية في أوكرانيا في إعادة إعمار البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة بروكسل تايمز.



في نقاش مع السلطات الأوكرانية ، دعن لجنة المناطق أيضًا إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا وطالب بالإفراج الفوري عن رؤساء البلديات وموظفي الخدمة المدنية الذين اختطفتهم قوات الاحتلال الروسي.

قال رئيس لجنة المناطق، أبوستولوس تزيتزيكوستاس، وحاكم منطقة مقدونيا الوسطى في اليونان: "إننا ندين الفظائع الروسية التي ارتكبت ضد المدنيين الأبرياء وكل مسئول محلي. لن تتوقف الحكومات في الاتحاد الأوروبي عن تقديم المساعدات الإنسانية والترحيب بملايين الأوكرانيين الذين فروا من الحرب".

أضاف "نحن مستعدون الآن للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا. مؤسستنا على استعداد لتجميع الخبراء في التخطيط المكاني والعمراني والتنمية المستدامة من جميع أنحاء المناطق والمدن الأوروبية".

تابع"ندعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى زيادة وتسهيل الوصول إلى الأموال للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا ".

تركزت المناقشات - بما في ذلك مع المفوضين الأوروبيين إليسا فيريرا (التماسك والإصلاح) وجانيز لينارتشيتش (إدارة الأزمات) - على تجارب رؤساء بلديات من بين آخرين في أوكرانيا، من كييف وماريوبول وميليتوبول ولفيف وخاركيف والتحديات التي تواجههم .

سلط رؤساء البلديات الضوء على المساهمة التي قدمتها الإصلاحات لتحقيق اللامركزية في السلطات للمجتمعات الأوكرانية في بقاء أوكرانيا. كما أكدوا على الحاجة إلى بدء أعمال إعادة الإعمار على الفور ، بدعم من مدن ومناطق الاتحاد الأوروبي.

دعا فيتالي كليتشكو ، عمدة كييف و- منذ مارس- عضو فخري في مجلس النواب ، إلى الانسحاب الفوري للقوات الروسية ، لكنه حذر الناس من العودة ، بسبب الهجمات الصاروخية المستمرة والذخائر غير المنفجرة والتدمير الواسع النطاق لبعض أكثر المناطق كثافة. الأجزاء المأهولة بالسكان من المدينة.

قال فاديم بويشينكو (ماريوبول) إن العمل يجب أن يبدأ في إعادة بناء المدن الأوكرانية على أساس "مبادئ التمدن الأوروبي الحديث"، واقترح أنه "لكل مدينة مدمرة ، يمكن أن تكون هناك مدينة توأم في أوروبا".

دعا أندري سادوفي (لفيف) إلى "دفعة جديدة ، وموجة جديدة" من الجهود لإقامة علاقات توأمة وشراكات بين المجتمعات الأوروبية والأوكرانية. قالت تيتيانا يهوروفا-لوتسينكو (رئيسة مجلس مقاطعة خاركيف) إن الأوكرانيين "فخورون جدًا" برؤساء بلدياتهم.

قبل الحرب ، لاحظت وزارة التنمية الإقليمية في أوكرانيا مرارًا في اجتماعاتها مع اللجنة الأوروبية، أن استطلاعات الرأي تظهر أن 80٪ من الأوكرانيين وافقوا على إصلاحات اللامركزية في أوكرانيا.

شددت اللجنة في قرارها على أن "اللامركزية في أوكرانيا وإصلاحات التنمية الإقليمية قد أسهمت بشكل كبير في توطيد الديمقراطية المحلية وتعزيز الحكم الذاتي والمرونة الشاملة للمجتمعات المحلية في البلاد ، وهو عنصر مهم في المقاومة الأوكرانية ضد الروس ".

تعمل اللجنة مع المدن والمناطق الأوكرانية منذ عام 2010 ، حيث أنشأت فريق عمل معني باللامركزية في عام 2015 ولاحقًا مجموعة عمل.

وتعد اللامركزية هي إحدى إصلاحات الإدارة العامة الرئيسية في عملية التوسيع التي تأمل أوكرانيا أن تبدأ بعد التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وملء استبيان المفوضية.

تظهر الدروس المستفادة من التوسعات السابقة أن الحكم الرشيد يبدأ على المستوى المحلي.

تحتاج الدول المرشحة إلى إصلاح كل من الحكومة المركزية والمحلية .

تعتبر استراتيجية اللامركزية ، كجزء من استراتيجية شاملة لإصلاح الإدارة العامة ، ذات صلة خاصة بأوكرانيا والبلدان الأخرى التي تضم أقليات كبيرة وتنوعًا عرقيًا ولغويًا وثقافيًا.