التهديدات البيولوجية عابرة للحدود.. الخارجية الروسية: الصراع النووي غير مقبول

أكدت الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تتجاهل طلباتها حول تقديم معلومات عن النشاط البيولوجي العسكري خارج حدود الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الروسية: "إن التهديدات البيولوجية عابرة للحدود وهذا يخلق مخاطر أمنية كبيرة لروسيا والمناطق المجاورة".

ودعت الخارجية الروسية الجميع للالتزام بوثيقة تمنع وقوع حرب نووية، قائلة إن الصراع النووي غير مقبول بالنسبة لنا.

وعرضت اللجنة الأوروبية للمناطق (CoR) يوم الأربعاء الماضي، خبرات مناطق ومدن الاتحاد الأوروبي لمساعدة السلطات المحلية في أوكرانيا في إعادة إعمار البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة بروكسل تايمز.



في نقاش مع السلطات الأوكرانية ، دعن لجنة المناطق أيضًا إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا وطالب بالإفراج الفوري عن رؤساء البلديات وموظفي الخدمة المدنية الذين اختطفتهم قوات الاحتلال الروسي.

قال رئيس لجنة المناطق، أبوستولوس تزيتزيكوستاس، وحاكم منطقة مقدونيا الوسطى في اليونان: "إننا ندين الفظائع الروسية التي ارتكبت ضد المدنيين الأبرياء وكل مسئول محلي. لن تتوقف الحكومات في الاتحاد الأوروبي عن تقديم المساعدات الإنسانية والترحيب بملايين الأوكرانيين الذين فروا من الحرب".

أضاف "نحن مستعدون الآن للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا. مؤسستنا على استعداد لتجميع الخبراء في التخطيط المكاني والعمراني والتنمية المستدامة من جميع أنحاء المناطق والمدن الأوروبية".

وتابع:"ندعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى زيادة وتسهيل الوصول إلى الأموال للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا ".